2019-06-19T12:20:31+03:00
Общество

Полицейский уволен за то, что выложил в Сеть записи катастрофы «Сухого Суперджета»

Еще одному сотруднику правоохранительных органов объявлен выговор [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Полицейский уволен за то, что выложил в Сеть записи катастрофы «Cухого Суперджета»Полицейский уволен за то, что выложил в Сеть записи катастрофы «Cухого Суперджета»Фото: REUTERS
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Полицейский уволен из органов внутренних дел, еще один получил административное взыскание в виде «выговора» за то, что выложили в Сеть видео катастрофы «Сухого Супреджета», которая произошла в начале мая в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету – это про них. За что и поплатились. Одного уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание», - написал он в «Фейсбуке». При этом он также разместил фото ответа ведомства на его соответствующее обращение.

Ранее сайт kp.ru писал, что когда стало понятно, что самолет Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в Шереметьево, то следили за этим, как оказалось, не только диспетчеры. В социальные сети попало видео, на котором неизвестные люди (их лица не попали в кадр) смотрят на мониторы и видят горящий самолет. Ужасное в этом видео, что наблюдающие за посадкой высмеяли ужасную трагедию.

Напомним, вечером в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево после вынужденной посадки загорелся самолет «Сухой Суперджет»,выполняющий рейс Москва-Мурманск. На борту лайнера находились 78 человек. В результате чрезвычайного происшествия погиб 41 человек. Следственный комитет по факту трагедии в аэропорту Шереметьево возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Новое видео посадки суперджета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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