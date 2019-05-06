Стало известно, кто смеялся над горевшим самолетом на видео "Нормально сел, с огоньком"

Когда стало понятно, что 5 мая самолет Sukhoi Superjet-100 готовится к аварийной посадке в "Шереметьево", то следили за этим, как оказалось, не только диспетчеры. В соцсети попало видео, на котором неизвестные люди (лица не попали в кадр) смотрят на мониторы и видят горящий самолет. Ужасное в этом видео, что наблюдающие за посадкой высмеяли ужасную трагедию. Их комментарии были кощунственны.

- Это он сел так.

- Нормально полыхает.

- Если так сел, значит есть пострадавшие, - говорила девушка.

- Нормально он сел, с огоньком, - со смехом сказал мужчина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707106" frameborder="0"></iframe> Первая реакция сотрудников аэропорта на аварийную посадку Суперджета возмутила пользователей сети.

После удержаться от смеха не смогли и остальные. В соцсетях осудили эти комментарии и поведение людей. Некоторые хотели верить, что это дикий монтаж видео и звука. Но нет.

- А, если бы там была ваша мать, ребенок... смеялись бы так? - писали в соцсетях одни.

- Как можно смеяться??? Идиоты! - соглашались другие.

Поспешно этих людей назвали сотрудниками аэропорта "Шереметьево". Но оказалось, что нет.

- Данная запись свидетельствует о том, что, в то время как службы аэропорта Шереметьево в экстренном порядке прилагали максимум усилий для спасения пассажиров, членов экипажа и ликвидации последствий аварийной посадки рейса SU1492, должностные лица, находясь при исполнении обязанностей в служебной зоне аэропорта, снимали происходящее на камеры мобильного телефона, допуская непозволительное поведение, порочащее профессиональную честь и человеческое достоинство, - прокомментировали в дирекции по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево".

В "Шереметьево" уже провели служебную проверку и было выявлено, что сотрудники аэропорта и авиакомпании "Аэрофлот" в данном инциденте никаким образом не фигурировали.

Вопрос: а кто же тогда? Руководство аэропорта "Шереметьево" будет требовать, чтобы участвовавшие в видеозаписи лица, допустившие высказывания, противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики, были бы строжайшим образом наказаны.

Между тем, в соцсетях появилась уже другая версия, кто эти "веселые" люди.

- Это же полицейские, ну, посмотрите на форму - короткий рукав голубой рубашки, - написали люди в обсуждениях под видео.

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Обычно официальные источники, сообщая о ЧП с самолетами, избегают слова «катастрофа». Сообщают о жесткой посадке. Но то, что произошло 5 мая в Шереметьево с Sukhoi Superjet-100, выполнявшим рейс Москва – Мурманск, трудно назвать только жеcткой посадкой. На борту произошла трагедия, которая унесла жизни 41 человека. Уже точно известно, кто из пассажиров на каком месте сидел: по этим данным можно сделать выводы, какие места оказались в этом рейсе наиболее опасными. (подробности)