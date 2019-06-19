Вышинский уверен, что его заключили в тюрьму для шантажа обменом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-06-19T13:43:43+03:00

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Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский считает, что власти Украины держат его в заключении для того, чтобы шантажировать возможным обменом.

«Я на сто процентов уверен, что никто не собирался меня судить, - сказал он в интервью RT. - Политически им было важно держать меня в тюрьме для того, чтобы шантажировать моим возможным обменом».

Вышинский отметил, что четыре года никого на Украине не волновало, что он и его коллеги якобы «систематически разрушали украинское государство». «Мотив моего задержания, цель была абсолютно политическая», - подытожил журналист.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Вышинский был задержан в мае 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. В настоящий момент главный редактор "РИА Новости Украина" находится под арестом, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU