В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-19T16:49:40+03:00

Многие вопросы граждан для прямой линии с президентом, касаются именно этого направления работы властей

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Большинство россиян пока не понимает, что именно представляют из себя национальные проекты. Такие выводы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Ранее сенатор заявила, что только 44% жителей России знакомы с процессом реализации нацпроектов и лишь 7% действительно понимают их суть.

"Пока уровень понимания оставляет желать лучшего, это действительно так. <...> Это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращении граждан в процессе подготовки прямой линии", - подтвердил слова Матвиенко представитель Кремля.

По словам Пескова, многие вопросы россиян для прямой линии с президентом касаются именно нацпроектов. Пресс-секретарь главы государства считает, что повысить осведомленность граждан позволит увеличение активности в данной сфере.

"Есть план призывать вас [СМИ] больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать", - сказал Песков, обращаясь к журналистам.

Сайт kp.ru писал о том, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Начало запланировано на 12:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/692987" frameborder="0"></iframe> Путин - о национальных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU