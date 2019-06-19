В Кремле указали на то, что россияне не понимают суть нацпроектов
Большинство россиян пока не понимает, что именно представляют из себя национальные проекты. Такие выводы озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Ранее сенатор заявила, что только 44% жителей России знакомы с процессом реализации нацпроектов и лишь 7% действительно понимают их суть.
"Пока уровень понимания оставляет желать лучшего, это действительно так. <...> Это полностью соответствует той картине, которую мы видим в обращении граждан в процессе подготовки прямой линии", - подтвердил слова Матвиенко представитель Кремля.
По словам Пескова, многие вопросы россиян для прямой линии с президентом касаются именно нацпроектов. Пресс-секретарь главы государства считает, что повысить осведомленность граждан позволит увеличение активности в данной сфере.
"Есть план призывать вас [СМИ] больше об этом писать, говорить, объяснять, анализировать", - сказал Песков, обращаясь к журналистам.
Сайт kp.ru писал о том, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в четверг, 20 июня. Начало запланировано на 12:00.
Путин - о национальных проектах.
ИСТОЧНИК KP.RU