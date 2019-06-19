Власти Вены восстановили позолоту на оскверненном памятнике советским воинам

СЕГОДНЯ 21:45 2019-06-19T21:45:39+03:00

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Власти австрийского города Вена восстановили позолоту на памятнике советским воинам на площади Шварценбергплац. Мемориал неоднократно подвергался актам вандализма, из-за чего надписи на нем со временем стерлись.

"Австрийские власти восстановили позолоту мемориальной надписи на центральном памятнике советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене. Последствия преступных актов вандализма весной текущего года ликвидированы, само следствие продолжается", - сообщили в Facebook-аккаунте посольства РФ в Австрии.

Власти Вены восстановили позолоту на памятнике советским солдатам

Сайт kp.ru писал о том, что памятник на площади Шварценбергплац последний раз был облит краской накануне празднования Дня победы. До этого его также оскверняли в конце апреля. После этих инцидентов на площади были установлены камеры видеонаблюдения, а охрану усилили. Полиция получила изображение вандала, его поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU