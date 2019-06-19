США готовы компенсировать Турции последствия отказа от покупки С-400

СЕГОДНЯ 22:33 2019-06-19T22:33:58+03:00

В Анкаре же заявили, что дело закрыто - комплексы поставят в республику в следующем месяце

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США готовы компенсировать Турции последствия возможного отказа от покупки российских комплексов С-400. Об этом сообщила представитель администрации Соединенных Штатов.

По ее словам, закупка Анкарой российских зенитно-ракетных систем будет иметь тяжелые последствия для ее отношений с Вашингтоном, и в Белом доме хотят избежать такого исхода, но это возможно лишь при содействии самой Турции.

"США готовы обсуждать, как минимизировать любые последствия, которыми может обернуться такой отказ [от покупки С-400]", - заявили в администрации.

Более того, в январе 2019 года американцы уже делали Турции "максимально выгодное" предложение о поставках комплексов Patriot вместо российских ЗРК, которые, по мнению американцев, собирают разведывательные данные. Если же Анкара все же приобретет С-400, то будет исключена из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 и подвергнется санкциям, передает ТАСС.

Тем временем, сами турецкие власти уже называют этот вопрос закрытым. Сайт kp.ru писал, что российские ЗРК будут поставлены в республику в следующем месяце.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU