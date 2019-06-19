США готовы компенсировать Турции последствия отказа от покупки С-400
США готовы компенсировать Турции последствия возможного отказа от покупки российских комплексов С-400. Об этом сообщила представитель администрации Соединенных Штатов.
По ее словам, закупка Анкарой российских зенитно-ракетных систем будет иметь тяжелые последствия для ее отношений с Вашингтоном, и в Белом доме хотят избежать такого исхода, но это возможно лишь при содействии самой Турции.
"США готовы обсуждать, как минимизировать любые последствия, которыми может обернуться такой отказ [от покупки С-400]", - заявили в администрации.
Более того, в январе 2019 года американцы уже делали Турции "максимально выгодное" предложение о поставках комплексов Patriot вместо российских ЗРК, которые, по мнению американцев, собирают разведывательные данные. Если же Анкара все же приобретет С-400, то будет исключена из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 и подвергнется санкциям, передает ТАСС.
Тем временем, сами турецкие власти уже называют этот вопрос закрытым. Сайт kp.ru писал, что российские ЗРК будут поставлены в республику в следующем месяце.
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU