В Кремле не знают точных сроков визита Мадуро в Россию

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-19T16:11:12+03:00

Подготовка встречи президентов РФ и Венесуэлы пока также не ведется

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Кремль не располагает информацией о дате визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию. Подготовка его встречи с главой РФ Владимиром Путиным также не начиналась. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет понимания [по срокам и повестке визита]", - сказал представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал, что о предстоящей поездке Николаса Мадуро ранее сообщили в министерстве иностранных дел Венесуэлы. Дипломаты заявили, что в рамках визита в Россию глава государства собирается подписать ряд соглашений "во благо народа".

При этом в Кремле еще тогда подчеркнули, что не располагают никакой информацией о предстоящей поездке Мадуро в Москву. Последняя же встреча президента Боливарианской Республики с Путиным закончилась тем, что он попросил коллегу помочь его стране деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU