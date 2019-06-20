Эксперт объяснил, почему турне Зеленского в Европу стоит считать провальным

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-20T11:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый визит нового украинского президента в Европу называют провальным. Владимиру Зеленскому дали понять, что никто не планирует отказаться от сотрудничества с Россией. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут взаимодействовать с Москвой, независимо от того, «хорошая она или плохая».

Политолог Андрей Иванов отметил, что Европе надоели санкции, которые постоянно вводятся против нашей страны. Конечно, просто так от них не откажутся, но ситуация меняется. Возрастает популярность тех, кто высказывается о налаживании отношений.

- Улучшение отношений России и ЕС неизбежно будет вести к тому, что Киев вынужден будет улучшать отношения с Москвой. Иначе Украина просто превратится в некую страну-изгоя. Просты украинцы тоже устали от вражды и хотят иметь добрососедские отношения, а не продолжение воинственности, комментирует ФАН эксперт.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Владимир Зеленский побывал в Европе. Перед переговорами с Ангелой Меркель канцлеру Германии стало плохо. Политика вдруг начало трясти и она никак не могла справиться с ситуацией. Позже она связала все случившееся с обезвоживанием организма.

ИСТОЧНИК KP.RU