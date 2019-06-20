Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата
Поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) под предводительство Филарета признал "неправомерной отмену УПЦ КП". Кроме того, было принято решение отказаться от томоса, который в январе текущего года был представлен Украине патриархом Варфоломеем.
Поместный собор также постановил, что "УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства", пишет издание «Апостроф». В документе также говорится, что главой УПЦ КП "продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым пожизненно".
Кроме того, отмечается, что в собственности церкви продолжают оставаться Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, Николаевский Богуславский монастыри, а также все парафии Киева.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Рождественский сочельник в Стамбуле завершилась неприглядная история с предоставлением автокефалии так называемой новой "церкви" Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU