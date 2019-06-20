2019-06-20T14:11:07+03:00
Политика

Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата

Также было принято решение отказаться от томоса на автокефалию
Марина ВЕНЦОВА
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Глава раскольничьей УПЦ КП так называемый патриарх ФиларетГлава раскольничьей УПЦ КП так называемый патриарх ФиларетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) под предводительство Филарета признал "неправомерной отмену УПЦ КП". Кроме того, было принято решение отказаться от томоса, который в январе текущего года был представлен Украине патриархом Варфоломеем.

Поместный собор также постановил, что "УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства", пишет издание «Апостроф». В документе также говорится, что главой УПЦ КП "продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым пожизненно".

Кроме того, отмечается, что в собственности церкви продолжают оставаться Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, Николаевский Богуславский монастыри, а также все парафии Киева.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в Рождественский сочельник в Стамбуле завершилась неприглядная история с предоставлением автокефалии так называемой новой "церкви" Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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