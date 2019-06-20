2019-06-20T18:39:24+03:00
Общество

Путин объяснил, куда делся древнерусский народ чудь

Президент РФ напомнил, что в нашей стране проживало много народностей [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин объяснил, куда делся древнерусский народ чудьПутин объяснил, куда делся древнерусский народ чудьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии рассказал, куда исчез древнерусский народ чудь. Президент РФ уверен, что эта народность ассимилировалась.

Российский глава также считает, что чудь не исчезла окончательно. Президент РФ также напомнил, что в нашей стране проживало много народностей

- Все это является частью нашего культурного кода», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно. Дело было в начале 2000-х, но президенту до сих пор сложно говорить о случившемся.

Также стало известно о том, что Владимир Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев". Курсантка военного авиационного училища летчиков спросила у президента РФ, сколько времени в целом российский лидер провел в воздухе.

Путин - о народе чудь.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах
Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку"
В «Лужниках» пройдет первый этап чемпионата Европы по регби-7
Специалисты назвали самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно
В Барселоне более 20 человек пострадали в ДТП с автобусами
Банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство
В МИД РФ назвали лицемерной позицию США по биологическому оружию
Российская делегация под охраной покинула здание грузинского парламента
Курс доллара опустился до значений августа 2018 года
Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев"
Путин: Россию абсолютно не устраивают выводы по делу о крушении МН17
Путин заявил, что ему совсем не надоело быть президентом
Путин поручил обеспечить водой жителей села в Тюменской области
Прямая линия с Путиным длилась 4 часа 16 минут
Умер Владимир Коган - миллиардер, владелец "Уралсиба"
Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ
Путин заявил о том, что Россия продолжает заниматься импортозамещением
Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости
Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"