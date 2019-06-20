Путин объяснил, куда делся древнерусский народ чудь

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-20T18:39:24+03:00

Президент РФ напомнил, что в нашей стране проживало много народностей [видео]

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Российский лидер Владимир Путин во время Прямой линии рассказал, куда исчез древнерусский народ чудь. Президент РФ уверен, что эта народность ассимилировалась.

Российский глава также считает, что чудь не исчезла окончательно. Президент РФ также напомнил, что в нашей стране проживало много народностей

- Все это является частью нашего культурного кода», - подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин рассказал о поступке, за который ему очень стыдно. Дело было в начале 2000-х, но президенту до сих пор сложно говорить о случившемся.

Также стало известно о том, что Владимир Путин с 2012 года провел в воздухе "несколько месяцев". Курсантка военного авиационного училища летчиков спросила у президента РФ, сколько времени в целом российский лидер провел в воздухе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715718" frameborder="0"></iframe> Путин - о народе чудь.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU