Американским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-21T08:04:04+03:00

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Управление гражданской авиации (FAA) Соединенных Штатов выпустило приказ, запрещающий авиакомпаниям США полеты в воздушном пространстве Ирана.

«FAA выпустил приказ, предупреждающий пилотов о том, что полеты в надводной зоне Тегеранского района запрещены до дальнейшего распоряжения из-за усиления военных действий и усиления политической напряженности», - говорится в сообщении в «Твиттере».

Напомним, накануне Иран уничтожил беспилотный летательный аппарат США в провинции Хормозган на юге страны. Как ранее писал сайт kp.ru, в связи с этим президент Соединенных Штатов даже одобрил нанесение ударов по иранской территории. Их целями должен был стать ряд иранских объектов, в том числе радиолокационная станция и ракетные установки. Однако позже стало известно, что американский лидер отменил проведение данной операции.

ИСТОЧНИК KP.RU