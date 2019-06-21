2019-06-21T11:38:26+03:00
В мире

Иран получил предупреждение от США о планируем ударе

Тегеран в ответ на угрозы Вашингтона заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране
Марина ВЕНЦОВА
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Иран получил предупреждение от США о планируем удареИран получил предупреждение от США о планируем удареФото: REUTERS
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Иран получил сообщение от Соединенных Штатов о планируемом ударе. В ответ на угрозы Тегеран заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране, пишет агентство Reuters со ссылкой на иранский правительственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал, что в прессе появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник. Однако позже глава Белого дома отметил данное решение.

Среди потенциальных целей ударов должен был оказаться ряд иранских объектов, в том числе радиолокационная станция и ракетные установки.

Напомним, в четверг Иран уничтожил на юге страны беспилотный летательный аппарат Соединенных Штатов. Отмечалось, что беспилотник был поражен в провинции Хормозган.

ИСТОЧНИК KP.RU

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