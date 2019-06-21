Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
"Принятое решение является ответственностью перед народом", - сказал он.
Ранее сайт kp.ru писал, что Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан. Он принял решение вернуться на родину раньше запланированного срока из-за беспорядков в Тбилиси.
Напомним, накануне вечером в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Поводом послужил тот факт, что якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший в Грузию на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Абсурдное обвинение переросло в столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, в результате которых пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.
В Москве происходящее в Грузии назвали кошмарной провокацией.
Столкновения с полицией в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU