2019-06-21T14:49:37+03:00
В мире

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Ираклий Кохабидзе объяснил свое решение «ответственностью перед народом»
Марина ВЕНЦОВА
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Глава парламента Грузии Ираклий КобахидзеГлава парламента Грузии Ираклий КобахидзеФото: REUTERS
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Спикер парламента Грузии Ираклий Кохабидзе ушел в отставку. Об этом в пятницу сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Принятое решение является ответственностью перед народом", - сказал он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Кобахидзе прервал официальный визит в Азербайджан. Он принял решение вернуться на родину раньше запланированного срока из-за беспорядков в Тбилиси.

Напомним, накануне вечером в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Поводом послужил тот факт, что якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший в Грузию на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Абсурдное обвинение переросло в столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими, в результате которых пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

В Москве происходящее в Грузии назвали кошмарной провокацией.

Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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