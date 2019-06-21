2019-06-21T15:17:13+03:00
В мире

Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США

Всего на борту воздушного судна находились 35 человек
Марина ВЕНЦОВА
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Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет СШАИран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет СШАФото: REUTERS
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Иран принял решение не сбивать американский самолет, который следовал за беспилотным летательным аппаратом США, нарушившим воздушное пространство ближневосточного государства. Об этом заявил командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

«Этот самолет также нарушил наши воздушные границы. Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам», — приводит его слова агентство Tasnim.

Всего на борту патрульного самолета P8 находились 35 человек.

Напомним, Иран 20 июня уничтожил на юге страны беспилотниr США. Отмечалось, что он был поражен в провинции Хормозган. Позже в СМИ появилась информация о том, что американский президент Дональд Трамп в связи с этим одобрил нанесение ударов по Ирану. Однако позже глава Белого дома отметил данное решение.

Со своей стороны, Иран заявил, что получил сообщение от Соединенных Штатов о планируемом ударе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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