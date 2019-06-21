МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее
Дипломаты рекомендовали россиянам быть внимательнее и избегать мест массового скопления людей во время посещения Грузии. Такое предупреждение в пятницу, 21 июня, распространил Департамент Ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ.
"В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении на странице ДСКЦ в Twitter.
Напомним, вечером в четверг в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Поводом стали сообщения о том, что прибывший на православный форум член российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов якобы сел на место спикера. Абсурдный слух вылился в столкновения между правоохранителями и протестующими. В результате беспорядков пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.
Сайт kp.ru писал о том, что в Кремле случившееся назвали "русофобской провокацией".
Столкновения с полицией в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU