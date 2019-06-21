2019-06-21T17:27:28+03:00
Политика

МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее

Накануне в Тбилиси прошли массовые протесты, в которых пострадали более 300 человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столкновения протестующих с полицией в Тбилиси пострадали более 300 человекВ столкновения протестующих с полицией в Тбилиси пострадали более 300 человекФото: REUTERS
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Дипломаты рекомендовали россиянам быть внимательнее и избегать мест массового скопления людей во время посещения Грузии. Такое предупреждение в пятницу, 21 июня, распространил Департамент Ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ.

"В связи с имеющими место акциями протеста в Тбилиси рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении на странице ДСКЦ в Twitter.

Напомним, вечером в четверг в Тбилиси прошли массовые акции протеста. Поводом стали сообщения о том, что прибывший на православный форум член российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов якобы сел на место спикера. Абсурдный слух вылился в столкновения между правоохранителями и протестующими. В результате беспорядков пострадали 240 участников акции и 80 полицейских.

Сайт kp.ru писал о том, что в Кремле случившееся назвали "русофобской провокацией".

Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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