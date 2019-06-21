Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего губернатора Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве своей любовницы, сотрудницы Общественной палаты Евгении Исаенковой. Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 21 июня.
"Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц, семь суток, то есть по 8 июля", - цитирует ТАСС судью Наталью Курышеву.
Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экс-главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы»