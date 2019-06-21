Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района

СЕГОДНЯ 20:07 2019-06-21T20:07:50+03:00

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Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего губернатора Раменского района Московской области Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве своей любовницы, сотрудницы Общественной палаты Евгении Исаенковой. Соответствующее решение было вынесено в пятницу, 21 июня.

"Избрать меру пресечения в отношении обвиняемого Кулакова в виде заключения под стражу сроком на один месяц, семь суток, то есть по 8 июля", - цитирует ТАСС судью Наталью Курышеву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712306" frameborder="0"></iframe> Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

ИСТОЧНИК KP.RU