2019-06-07T19:12:06+03:00
Происшествия

Друг экс-главы Раменского района Кулакова: «На похоронах Евгении Андрей плакал, а ее бывший муж смеялся»

Владимир Локтюшин — депутат Раменского района и близкий друг обвиненного в убийстве Андрея Кулакова - согласился пообщаться с «КП». Естественно, он считает, что его товарища оговорили [эксклюзив kp.ru]
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Глава Раменского района Московской области стал главным подозреваемым в убийстве замглавы местной Общественной палатыГлава Раменского района Московской области стал главным подозреваемым в убийстве замглавы местной Общественной палаты
Изменить размер текста:

Очень странная и страшная история произошла в начале мая в Раменском районе. Молодая женщина Евгения Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине утром 4-го мая. Как выяснилось следствие, смерть наступила в ночь с 1-го на 2- е число от удушья. Через месяц по подозрению в убийстве был арестован ни кто-нибудь, а глава Раменского района Андрей Кулаков. Выяснилось, что Евгения была не только его ближайшим соратником в рабочих делах, но и дамой сердца. Роман у чиновника и общественницы длился не один год.

- Все догадывались, что у них роман, слухи такие ходили давно, - сказал «КП» депутат Раменского района и близкий друг обвиненного Локтюшин. - Но я лично ничего у Андрея никогда по этому поводу не уточнял. Хотя мы и дружим с ним вот уже 10 лет. Личные дела — это личные дела. Но однажды с Евгенией мы это обсуждали. Я спросил: правда про их роман или нет. Она напрямую не ответила, сказала лишь, что по-своему любит Андрея Николаевича за то, что он очень много всего делает для простых людей, жителей района.

- А можете припомнить, как развивались события у вас в городе, начиная с 1-го мая. Я так понимаю, что у вас бурно все было?

- Первого мая все были на праздничных мероприятиях — я в поселке Родники. Кулаков в городе. Вечером я отключил телефон и с друзьями уехал на Кратовское озеро, отмечать праздник. 2-го мая свой выходной провел с детьми. А когда 3-го включил телефон, то просто обалдел от количества сообщений и звонков. Оказывается, Исаенкову хватился Андрей Николаевич еще утром 2-го. Телефоны все ее отключены, на связь не выходит.

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Может она тоже с друзьями просто была где-нибудь на шашлыках? Почему все так испугались-то сразу?

- Она всегда была на связи. Всегда! И не пила вообще. Ни на новый год, ни на другие праздники. Женя отвечала за все соцсети администрации, вела блоги. А тут пропала. Кулаков обзвонил всех, кого мог — и коллег и друзей. Потом даже полицию подключили и вот ее нашли...

- Когда заговорили о том, что глава причастен к убийству?

- Да сразу же. Всех же на допросы вызывали, задавали наводящие вопросы. Но я лично, как и многие, не верю что это сделал он. Мы виделись 4-го мая. Я специально посмотрел на его руки, на них не было никаких следов или царапин. А я знаю Евгению, она бы просто так себя задушить не дала, это была боевая женщина.

- Почему не было официальных сообщений о том, что Евгения Исаенкова пропала? О том, что она умерла при таких трагических обстоятельствах? Я смотрела сайт общественной палаты, там даже в день похорон только фото со свечкой...

- Вообще-то шли активные следственные действия. Разве можно в такие моменты устраивать шум? Это же может спугнуть убийц. Потому и молчали. Но на похоронах у Жени было 150 человек. Так что я не могу сказать, что все прошло тихо

- Вы были на панихиде?

- Да, конечно. Все депутаты были, и сотрудники администрации тоже. Даже некоторые бизнесмены. Евгения очень со многими в городе общалась в силу своих профессиональных обязанностей.

Евгения Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине

Евгения Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине

- Как себя вел Кулаков?

- Он плакал. Видно было, что очень переживает. А вот муж Жени (пара в разводе вот уже 3 года, но жили в одном доме — ред) как-то странно реагировал. Я особо на него не смотрел, но потом коллега ткнул меня в бок: «Смотри, Исаенков улыбается что ли?». Он и правда улыбался как-будто. Скорби на его лице я точно не заметил.

- Ваша версия, кто мог убить Евгению?

- Не знаю... Но точно не Кулаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Консьержка из дома, где жил арестованный за убийство любовницы глава Раменского района: «В ту ночь Андрей Николаевич был дома с женой»

Напомним, что 39-летнюю Исаенкову нашли мертвой в собственной машине утром 4 мая. Пропала она в ночь с 1 на 2-е. Собралась вечером (около 22) и уехала из дома, сказав родным, что ей надо встретиться с очень хорошим человеком. Позже следствие сделает вывод - женщина умерла она от асфиксии. Убийца задушил ее. Хотя при осмотре никаких следов побоев не обнаружено (подробности)

Подруга убитой любовницы главы Раменского района: «Кулаков был на ее похоронах, хотя уже тогда шептались, что он причастен к ее смерти»

1 июня стало известно об аресте главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Ему официально предъявлены обвинения в убийстве общественницы Евгении Исаенковой (подробности)

Версия следователей: чиновник задушил любовницу.«Подмосковный Отелло», «Саша Белый 20 лет спустя»... Как только не называют главу Раменского района, задержанного по подозрению в убийстве любовницы. А вы верите, что это он задушил чиновницу?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экс-главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сбежавший из эстонской тюрьмы преступник засветился в России из-за собаки
Прибалтийский «граф Монте-Кристо» для побега выломал оконные решетки, сам построил лестницу и перемахнул через ограду. Четыре года он успешно скрывался, но не удержался от снимка со щенком…
Новости 24
Украина арестовала пять самолетов "Руслан" российской авиакомпании
США перенесли введение дополнительных пошлин на товары из Китая на две недели
Минспорт России и Государственные спортивные лотереи подписали Соглашение о сотрудничестве
Полиция не рассматривает взрыв в жилом доме в Швеции как теракт
В машине убитой любовницы главы Раменского района нашли ДНК двух неизвестных
Генпрокуратура Украины возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
Google предупредила США о рисках наложения санкций на Huawei
Премьер Словакии: антироссийские санкции никому не помогают
В МИД указали на противоречивость заявлений Зеленского по Донбассу
Путин ответил китайской пословицей на вопрос о месте России в схватке за экономическое первенство
Суд арестовал седьмого фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Путин: Россия не отказывается от контактов с Зеленским
Путин: международные экономические отношения находятся в кризисе
Состояние Алибасова остается стабильно тяжелым
Путин: Власти будут внимательно следить за делом Калви
В Калужской области трое рабочих утонули в навозе
Россия отправит в ЦАР 30 миротворцев
Симоньян выписали из больницы после инцидента с Любовью Соболь
«Надо двигаться вперед»: Поморье и Псковская область подписали план о сотрудничестве
В Нью-Йорке задержали мужчину, собиравшегося устроить взрыв в центре города
На ПМЭФ-2019 показали первый отечественный полностью беспилотный грузовик и «умную дорогу»
Путин: "Северному потоку-2" мешают страны, не привыкшие платить по собственным счетам
Си Цзиньпин процитировал Федора Достоевского
Си Цзиньпин: Китай готов делиться технологиями 5G
Самарская область вошла в топ-25 рейтинга состояния инвестклимата АСИ
ВМС США отреагировали на инцидент с военными РФ в Восточно-Китайском море
Путин: доверие к доллару падает