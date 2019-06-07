Друг экс-главы Раменского района Кулакова: «На похоронах Евгении Андрей плакал, а ее бывший муж смеялся»

Очень странная и страшная история произошла в начале мая в Раменском районе. Молодая женщина Евгения Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине утром 4-го мая. Как выяснилось следствие, смерть наступила в ночь с 1-го на 2- е число от удушья. Через месяц по подозрению в убийстве был арестован ни кто-нибудь, а глава Раменского района Андрей Кулаков. Выяснилось, что Евгения была не только его ближайшим соратником в рабочих делах, но и дамой сердца. Роман у чиновника и общественницы длился не один год.

- Все догадывались, что у них роман, слухи такие ходили давно, - сказал «КП» депутат Раменского района и близкий друг обвиненного Локтюшин. - Но я лично ничего у Андрея никогда по этому поводу не уточнял. Хотя мы и дружим с ним вот уже 10 лет. Личные дела — это личные дела. Но однажды с Евгенией мы это обсуждали. Я спросил: правда про их роман или нет. Она напрямую не ответила, сказала лишь, что по-своему любит Андрея Николаевича за то, что он очень много всего делает для простых людей, жителей района.

- А можете припомнить, как развивались события у вас в городе, начиная с 1-го мая. Я так понимаю, что у вас бурно все было?

- Первого мая все были на праздничных мероприятиях — я в поселке Родники. Кулаков в городе. Вечером я отключил телефон и с друзьями уехал на Кратовское озеро, отмечать праздник. 2-го мая свой выходной провел с детьми. А когда 3-го включил телефон, то просто обалдел от количества сообщений и звонков. Оказывается, Исаенкову хватился Андрей Николаевич еще утром 2-го. Телефоны все ее отключены, на связь не выходит.

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Может она тоже с друзьями просто была где-нибудь на шашлыках? Почему все так испугались-то сразу?

- Она всегда была на связи. Всегда! И не пила вообще. Ни на новый год, ни на другие праздники. Женя отвечала за все соцсети администрации, вела блоги. А тут пропала. Кулаков обзвонил всех, кого мог — и коллег и друзей. Потом даже полицию подключили и вот ее нашли...

- Когда заговорили о том, что глава причастен к убийству?

- Да сразу же. Всех же на допросы вызывали, задавали наводящие вопросы. Но я лично, как и многие, не верю что это сделал он. Мы виделись 4-го мая. Я специально посмотрел на его руки, на них не было никаких следов или царапин. А я знаю Евгению, она бы просто так себя задушить не дала, это была боевая женщина.

- Почему не было официальных сообщений о том, что Евгения Исаенкова пропала? О том, что она умерла при таких трагических обстоятельствах? Я смотрела сайт общественной палаты, там даже в день похорон только фото со свечкой...

- Вообще-то шли активные следственные действия. Разве можно в такие моменты устраивать шум? Это же может спугнуть убийц. Потому и молчали. Но на похоронах у Жени было 150 человек. Так что я не могу сказать, что все прошло тихо

- Вы были на панихиде?

- Да, конечно. Все депутаты были, и сотрудники администрации тоже. Даже некоторые бизнесмены. Евгения очень со многими в городе общалась в силу своих профессиональных обязанностей.

Евгения Исаенкова была найдена мертвой в собственной машине

- Как себя вел Кулаков?

- Он плакал. Видно было, что очень переживает. А вот муж Жени (пара в разводе вот уже 3 года, но жили в одном доме — ред) как-то странно реагировал. Я особо на него не смотрел, но потом коллега ткнул меня в бок: «Смотри, Исаенков улыбается что ли?». Он и правда улыбался как-будто. Скорби на его лице я точно не заметил.

- Ваша версия, кто мог убить Евгению?

- Не знаю... Но точно не Кулаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Консьержка из дома, где жил арестованный за убийство любовницы глава Раменского района: «В ту ночь Андрей Николаевич был дома с женой»

Напомним, что 39-летнюю Исаенкову нашли мертвой в собственной машине утром 4 мая. Пропала она в ночь с 1 на 2-е. Собралась вечером (около 22) и уехала из дома, сказав родным, что ей надо встретиться с очень хорошим человеком. Позже следствие сделает вывод - женщина умерла она от асфиксии. Убийца задушил ее. Хотя при осмотре никаких следов побоев не обнаружено (подробности)

Подруга убитой любовницы главы Раменского района: «Кулаков был на ее похоронах, хотя уже тогда шептались, что он причастен к ее смерти»

1 июня стало известно об аресте главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова. Ему официально предъявлены обвинения в убийстве общественницы Евгении Исаенковой (подробности)