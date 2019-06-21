Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что не собирается вкладывать средства в Донбасс, поскольку просто не имеет финансовых возможностей для этого. Таким образом он ответил на недавний призыв президента страны Владимира Зеленского инвестировать в инфраструктуру Донецкой и Луганской народных республик.
Олигарх напомнил, что Высокий суд Лондона наложил ограничения на его расходы. Теперь Коломойский может тратить лишь относительно небольшие суммы.
"На остаток от £20000 в неделю могу покрасить ларек или два", - цитирует бизнесмена "НВ".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. По ее итогам президент Украины заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса "потекут" инвестиции. При этом "очень большие деньги", по словам главы государства, будет вкладывать именно Коломойский, "но он еще об этом не знает".
ИСТОЧНИК KP.RU
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