2019-06-21T21:02:43+03:00
Политика

Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций

Олигарх напомнил, что по решению лондонского суда может расходовать свои средства весьма ограничено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Коломойский согласился покрасить ларьки в ДонбассеКоломойский согласился покрасить ларьки в ДонбассеФото: REUTERS
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Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что не собирается вкладывать средства в Донбасс, поскольку просто не имеет финансовых возможностей для этого. Таким образом он ответил на недавний призыв президента страны Владимира Зеленского инвестировать в инфраструктуру Донецкой и Луганской народных республик.

Олигарх напомнил, что Высокий суд Лондона наложил ограничения на его расходы. Теперь Коломойский может тратить лишь относительно небольшие суммы.

"На остаток от £20000 в неделю могу покрасить ларек или два", - цитирует бизнесмена "НВ".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее Зеленский провел в Мариуполе встречу с представителями малого и среднего бизнеса. По ее итогам президент Украины заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса "потекут" инвестиции. При этом "очень большие деньги", по словам главы государства, будет вкладывать именно Коломойский, "но он еще об этом не знает".

ИСТОЧНИК KP.RU

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