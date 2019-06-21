2019-06-21T22:26:07+03:00
Политика

Песков: прекращение авиасообщения с Грузией является вынужденной мерой

В Кремле запрет на полеты российских самолетов в республику объяснили обеспечением безопасности граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Накануне в Грузии вспыхнули массовые протесты против визита российской делегации в ТбилисиНакануне в Грузии вспыхнули массовые протесты против визита российской делегации в ТбилисиФото: REUTERS
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Приостановка авиарейсов из России в Грузию является вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности граждан. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии", - сказал представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу, 21 июня, был опубликован указ президента, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию. Путин поручил не только прекратить авиасообщение с республикой, но и вернуть граждан РФ, временно находящихся на ее территории.

Все это делается для обеспечения национальной безопасности и с целью защиты россиян. Ведь накануне в Тбилиси вспыхнули волнения, направленные против наших соотечественников. Поводом для протестов стало то, что один членов российской делегации во время выступления на форуме сел на место спикера грузинского парламента. На данный момент известно о нескольких сотнях пострадавших в столкновениях с полицией.

Песков уточнил, что запрет на полеты в Грузию будет действовать до тех пор, пока не исчезнет угроза для граждан РФ.

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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