2019-06-21T21:15:38+03:00
Политика

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию

Решение принято на фоне осложнения внутриполитической ситуации в стране
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Протесты в Тбилиси начались из-за того, что российский депутат не так селПротесты в Тбилиси начались из-за того, что российский депутат не так селФото: REUTERS
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Ростуризм рекомендовал временно прекратить продажу туров в Грузию в связи осложнением внутриполитической ситуации в стране. Соответствующее сообщение было распространено ведомством в пятницу, 21 июня.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в пресс-релизе на сайте Ростуризма.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министерство иностранных дел России также рекомендовало гражданам быть внимательнее во время поездок в Грузии и избегать мест массового скопления людей.

Дело в том, что вечером 20 июня в стране вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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