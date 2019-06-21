Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию

СЕГОДНЯ 21:15 2019-06-21T21:15:38+03:00

Протесты в Тбилиси начались из-за того, что российский депутат не так сел Фото: REUTERS

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Ростуризм рекомендовал временно прекратить продажу туров в Грузию в связи осложнением внутриполитической ситуации в стране. Соответствующее сообщение было распространено ведомством в пятницу, 21 июня.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в пресс-релизе на сайте Ростуризма.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее министерство иностранных дел России также рекомендовало гражданам быть внимательнее во время поездок в Грузии и избегать мест массового скопления людей.

Дело в том, что вечером 20 июня в стране вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715906" frameborder="0"></iframe> Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU