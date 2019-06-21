Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию
Ростуризм рекомендовал временно прекратить продажу туров в Грузию в связи осложнением внутриполитической ситуации в стране. Соответствующее сообщение было распространено ведомством в пятницу, 21 июня.
"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в пресс-релизе на сайте Ростуризма.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее министерство иностранных дел России также рекомендовало гражданам быть внимательнее во время поездок в Грузии и избегать мест массового скопления людей.
Дело в том, что вечером 20 июня в стране вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU