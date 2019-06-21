2019-06-22T00:08:58+03:00
Политика

Россиян, вынужденных отменить отпуск в Грузии, готова принять Абхазия

По словам замминистра по курортам и туризму республики, в Абхазии «теплое море и чистый воздух, гостеприимные люди»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Накануне в Грузии вспыхнули массовые протесты против визита российской делегации в ТбилисиНакануне в Грузии вспыхнули массовые протесты против визита российской делегации в ТбилисиФото: REUTERS
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Всех россиян, которые прислушались к многочисленным рекомендациям и в связи с последними событиями отменили свой отдых в Грузии, с радостью готовы принять в Абхазии.

«У нас теплое море и чистый воздух, гостеприимные люди. Помимо пляжного туризма и экскурсий у нас развит горный и экстремальный туризм, ждем всех у себя», - сказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.

Замминистра добавил, что сейчас в республике летний туристический сезон набирает обороты: по данным на 10 июня, только в коллективных средствах размещения Гагрского района уже отдохнули около десяти тысяч человек. Барциц отметил, что это вдвое больше, чем в начале июня прошлого года, а пик сезона обычно приходится на июль и август, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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