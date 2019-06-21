Россиян, вынужденных отменить отпуск в Грузии, готова принять Абхазия
Всех россиян, которые прислушались к многочисленным рекомендациям и в связи с последними событиями отменили свой отдых в Грузии, с радостью готовы принять в Абхазии.
«У нас теплое море и чистый воздух, гостеприимные люди. Помимо пляжного туризма и экскурсий у нас развит горный и экстремальный туризм, ждем всех у себя», - сказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц.
Замминистра добавил, что сейчас в республике летний туристический сезон набирает обороты: по данным на 10 июня, только в коллективных средствах размещения Гагрского района уже отдохнули около десяти тысяч человек. Барциц отметил, что это вдвое больше, чем в начале июня прошлого года, а пик сезона обычно приходится на июль и август, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против наших соотечественников. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в связи с этим с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
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ИСТОЧНИК KP.RU