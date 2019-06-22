Лидер System of a Down вступился за убивших отца сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 15:23 2019-06-22T15:23:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян высказался в поддержку сестер Хачатурян, которые уже почти год находятся под следствием.

Напомним, что в конце июля 2018-го Ангелина, Мария и Крестина зарезали собственного отца в квартире на Алтуфьевском шоссе. В ходе следствия выяснилось, что Михаил Хачатурян был жутким тираном и держал в страхе весь двор. Более того, он страдал раздвоением личности и расстройством сексуального поведения. Мужчина не только бил своих дочерей, но и насиловал их.

Однако, несмотря на это, следствие предъявило девушкам обвинения по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Сайт kp.ru писал, что за подсудимых вступились Ксения Собчак и другие звезды.

По мнению лидера System of a Down, девушки сами являются жертвами трагического случая и "несостоятельности системы" в отношении пострадавших от домашнего насилия.

"Это яркий пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебных разбирательств могут привести к насильственному мщению", - говорится в посте на странице Танкяна в Facebook.

Учитывая все выше изложенные обстоятельства, музыкант призвал суд быть более снисходительным к сестрам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

ИСТОЧНИК KP.RU