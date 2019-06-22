2019-06-22T17:13:32+03:00
В мире

Швеция объявила в розыск россиянина, забравшего дочерей из приемной семьи

Власти решили, что Денис Лисов не сможет сам позаботиться о трех девочках
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Девочкам не нравилось в приемной семье, но их мнением никто не интересовалсяДевочкам не нравилось в приемной семье, но их мнением никто не интересовалсяФото: ТАСС
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Власти Швеции объявили в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который несколькими месяцами ранее выкрал трех своих дочерей из приемной семьи и вывез их в Польшу. О новом повороте в резонансном деле сообщил адвокат мужчины Бартош Левандовский.

"Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приемной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу", - рассказал адвокат.

Сайт kp.ru писал о том, что Лисов вместе с женой и детьми с 2012 года жил в Швеции, но в 2017-м его супруга попала в больницу с тяжелым заболеванием. Власти решили, что мужчина сам не справится с воспитанием дочерей, которым на данный момент от 4 до 12 лет, и отдали их в приемную семью мусульман из Ливана. Денис мог видеться с девочками, но постоянно слышал от них жалобы на новый дом.

В конце марта он тайком забрал детей и вывез их на пароме в Польшу. Всех четверых задержали в аэропорту Варшавы, откуда те пытались вылететь в Москву. Окружной суд города рассмотрел дело и постановил предоставить Лисову и его дочерям убежище в Польше. Свою роль сыграло то, что шведские власти так и не лишили мужчину родительских прав.

Адвокат надеется, что при рассмотрении ордера польские власти вновь встанут на сторону семьи, но, по правилам, они обязана задержать Лисова, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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