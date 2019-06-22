Стало известно, о чем говорилось в потерянной Путиным записке

СЕГОДНЯ 22:14 2019-06-22T23:10:43+03:00

Ранее президент РФ признался, что ему до сих пор стыдно за случившееся много лет назад

Изменить размер текста: A A

История с потерянной президентом России Владимиром Путиным запиской получила новое развитие. Оказалось, что ее передали главе государства в Сыктывкаре в 2010 году. В послании содержались сразу несколько просьб от двух женщин.

Напомним, что Путин впервые рассказал о записке во время последней Прямой линии. Президент признался, что ему до сих пор стыдно за то, что помощники потеряли ту самую бумажку, переданную женщиной, которая даже упала перед ним на колени.

Глава государства не помнил ни где это произошло, ни когда, но журналистам удалось узнать подробности. Все произошло в сентябре 2010 года. Тогда Путин прибыл в Коми с рабочей поездкой. Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики, в тот день до самого вечера ждала президента на площади, где и познакомилась с женщиной по имени Валентина.

Она хотела попросить главу государства разобраться в ситуации ее сына, которого якобы незаконно осудили. Елена же надеялась поднять вопрос выдачи земли многодетным семьям. По словам ее мужа Владимира Щербины, женщины скооперировались и написали две одинаковые записки, в которых написали обе свои просьбы. Добраться до Путина в тот день удалось именно Валентине.

"Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял", — цитирует РИА Новости Владимира Щербину.

Сайт kp.ru писал, что Путину до сих пор сложно вспоминать тот случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715776" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о том, за что ему стыдно.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU