2019-06-22T22:24:54+03:00
Политика

Новые санкции США против Ирана будут введены 24 июня

В Вашингтоне такие меры объяснили желанием не дать Тегерану завладеть ядерным оружием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты введут новые санкции в отношении Ирана. Соответствующий документ будет опубликован в понедельник, 24 июня. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"В понедельник мы вводим жесткие дополнительные санкции в отношении Ирана", - написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Президент подчеркнул, что не даст Тегерану завладеть ядерным оружием и вновь раскритиковал действия своего предшественника Барака Обамы, который подписал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе в 2015 году.

"Я с нетерпением жду того дня, когда санкции будут сняты с Ирана, и он снова станет продуктивной и процветающей страной - чем скорее, тем лучше!", - добавил Трамп.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне американский лидер уже грозился ужесточением санкционного режима в отношении Исламской Республики. Он заявил, что Тегеран ждут такие ограничительные меры, с которыми еще никто никогда не сталкивался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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