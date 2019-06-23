2019-06-23T07:13:05+03:00
Политика

Сенатор Сандерс обвинил Трампа в обострении отношений с Ираном

По словам законодателя, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года, глава Белого дома «помог устроить кризис, а потом остановил атаки»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенатор Берни Сандерс намерен добиваться выдвижения кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 годаСенатор Берни Сандерс намерен добиваться выдвижения кандидатом от демократов на выборах президента США 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс в интервью телеканалу CBS обвинил президента США Дональда Трампа в обострении напряженности в отношениях Вашингтона с Тегераном. По его образному выражению, глава Белого дома «поджег корзину с бумагой и теперь её тушит».

«Он помог устроить кризис, а потом остановил атаки», - заявил Сандерс, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии.

Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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