Трамп уступает в предвыборной гонке пяти вероятным соперникам

СЕГОДНЯ 04:20 2019-06-17T04:43:42+03:00

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Победа республиканца Дональда Трампа на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, в которой сам нынешний глава Белого дома не сомневается, в свете последних соцопросов выглядит довольно сомнительной.

Как показало проведенное с 9 по 12 июня исследование телеканала Fox News, по популярности среди американских избирателей он уступает пяти претендентам на выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Причем если бы выборы проходили прямо сейчас, то победил бы, скорее всего, бывший вице-президент США Джо Байден, за которого готовы отдать свои голоса 32% респондентов.

По данным опроса, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса поддержали бы 13% сторонников демократов, его коллегу из Массачусетса Элизабет Уоррен – 9%, мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа и сенатора от Калифорнии Камалу Харрис – по 8%.

Fox News подсчитал: Трамп уступил бы на выборах любому из этих пяти политиков, кого бы Демпартия ни выдвинула: если бы кандидатом от демократов стал Байден, он получил бы 49% голосов, а действующий президент – 39%. Сандерс набрал бы те же 49 процентов, но если бы он был соперником республиканца, у того было бы 40. Даже если бы Трамп соперничал с Буттеджаджем или Харрис с их 8-процентным рейтингом, он уступил бы один процент и им.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп пообещал Соединенным Штатам «невиданный» экономический крах в случае своего поражения на ноябрьских выборах 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU