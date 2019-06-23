Kyodo: Япония и Россия не смогут достичь соглашения по курильским проектам на саммите G20

СЕГОДНЯ 20:02 2019-06-23T20:03:43+03:00

Япония и Россия не смогут достичь соглашения по проектам на Курилах на G20, пишут СМИ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

Япония не сможет подписать соглашения о совместной хозяйственной деятельности с Россией на южной части Курильских островов в ходе саммита "большой двадцатки" в Осаке. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что вопрос не рассматривался должным образом с осени 2018 года, так как Япония и РФ проводили переговоры, в основном посвященные заключению мирного договора. В настоящее время разногласия между Москвой и Токио касаются утилизации отходов и туризма.

По данным Kyodo, Япония выступила с предложением сформировать туроператора для проведения морских экскурсий по островам южной части Курил. А японские предприниматели хотят разместить в южной части островов специальные прессы для мусора.

Но, как сообщают источники агентства, Москва рассчитывала на другие японские предложения, например, о возведении мусороперерабатывающих заводов в регионе и создании туристической инфраструктуры, включая гостиницы.

Сайт kp.ru ранее писал, что саммит лидеров стран G20 состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU