Скандал Бориса Джонсона с подругой может стоить ему премьерства

СЕГОДНЯ 00:26 2019-06-24T00:37:25+03:00

О ссоре главного кандидата в премьеры Бориса Джонсона с подругой писали все британские СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как соседи вызвали полицию в дом экс-главы британского МИД, его рейтинг серьезно понизился

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После шумного скандала в доме наиболее вероятного преемника Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона его шансы возглавить правительство значительно уменьшились. По итогам последних соцопросов, рейтинг экс-мэра Лондона и бывшего министра иностранных дел упал, а отрыв от соперника в борьбе за премьерское кресло Джереми Ханта сократился на целых 16%.

Газета The Mail on Sunday отмечает, что за день до визита полиции к Джонсону его преимущество составляло 27%, а теперь он опережает Ханта всего на 11%. Причиной же послужило то, что о ссоре главного кандидата в премьеры с подругой в подробностях писали все британские СМИ.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в ночь на пятницу, 21 июня, соседи экс-министра услышали громкие женские крики из его дома и вызвали полицию. Выяснилось, что Борис Джонсон поскандалил со своей сожительницей Кэрри Саймондс, та попыталась выгнать его из квартиры.

Милые бранились так громко, что один из наблюдателей даже сумел записать их «любовные разборки». По данным газеты The Sun, Джонсон пролил красное вино на светлый диван и любимую подушку своей подруги, а Саймондс сбросила на пол его ноутбук…

Выяснение отношений на повышенных тонах прервали внезапно нагрянувшие стражи порядка. Кстати, когда полисмены поняли, что причин для беспокойства нет, уходя, они со смехом давали поскандалившей парочки советы, как вывести винные пятна со светлой ткани.

ИСТОЧНИК KP.RU