2019-06-22T02:49:40+03:00
В мире

Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за женских криков из его дома

Сотрудники Скотленд-ярда проверили жилище экс-главы МИД Британии и не нашли никаких поводов для беспокойства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьераБывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьераФото: REUTERS
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Бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера, в ночь на пятницу, 21 июня, довелось пережить несколько неприятных минут. Дело в том, что его соседям послышалось, что из дома экс-главы МИД доносятся женские крики, и неравнодушные граждане вызвали полицию.

Однако, как говорится в заявлении Скотленд-ярда, после осмотра дома Джонсона и бесед с жильцами прибывшие по вызову стражи порядка убедились в том, что ни соседям, ни домочадцам кандидата на пост главы британского правительства ничего не угрожает.

«Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий», - цитирует заявление лондонских правоохранителей РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после того, как стало известно, что в финал избирательной гонки за должность премьера страны вышли Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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