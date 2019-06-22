Соседи Бориса Джонсона вызвали полицию из-за женских криков из его дома

СЕГОДНЯ 02:37 2019-06-22T02:49:40+03:00

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Бывшему министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который считается наиболее вероятным преемником Терезы Мэй на посту премьера, в ночь на пятницу, 21 июня, довелось пережить несколько неприятных минут. Дело в том, что его соседям послышалось, что из дома экс-главы МИД доносятся женские крики, и неравнодушные граждане вызвали полицию.

Однако, как говорится в заявлении Скотленд-ярда, после осмотра дома Джонсона и бесед с жильцами прибывшие по вызову стражи порядка убедились в том, что ни соседям, ни домочадцам кандидата на пост главы британского правительства ничего не угрожает.

«Никаких правонарушений и явных причин для беспокойства сотрудниками полиции выявлено не было, не было поводов ни для каких действий», - цитирует заявление лондонских правоохранителей РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после того, как стало известно, что в финал избирательной гонки за должность премьера страны вышли Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант.

ИСТОЧНИК KP.RU