Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-25T12:06:23+03:00

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Россия предложила выдвинуть председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

- Данное предложение вызвало возражения представителей украинской делегации, которые указали на тот факт, что Слуцкий внесен в санкционные списки Евросоюза за его позицию по Крыму, - отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщает "ТАСС".

Напомним, накануне стало известно о том, что ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе. "За" проголосовали почти две трети делегатов. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи. Именно этот документ и откроет России путь для возвращения в организацию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что нидерландский фонд MH17 призвал не возвращать Россию в ПАСЕ. Руководство организации хочет, чтобы Москва сначала выполнила ряд определенных требований.

ПАСЕ голосует за лишение России права голоса в рамках организации.Прямая трансляция. На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы состоится голосование за лишение России права голоса в рамках организации. Несколько ча...

ИСТОЧНИК KP.RU