Нидерландский фонд MH17 призвал не возвращать Россию в ПАСЕ

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-24T09:52:24+03:00

Российская делегация уже довольно долго не участвует в заседаниях ПАСЕ Фото: REUTERS

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Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного с целью оказанию помощи родственникам жертв крушения малайзийского Боинга над Донбассом, высказалось против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

В организации считают, что Москва сначала должна выполнить ряд требований, в числе которых предоставление гарантий дальнейшего сотрудничества властей со следствием по авиакатастрофе. Также фонд требует начать расследование в отношении лиц, которые были названы Совместной следственной группой причастными к крушению лайнера, передает издание Telegraaf.

Напомним, что рейс Амстердам-Куала-Лумпур разбился 7 июля 2014 года в результате попадания ракеты в борт. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Международная следственная группа еще до проведения расследования бездоказательно обвинила в случившемся Россию, а в июне 2019-го были названы имена подозреваемых в совершении преступления - трех граждан РФ и одного украинца. Все они объявлены в международный розыск.

Что касается возвращения нашей делегации ПАСЕ, то, как писал ранее сайт kp.ru, многие европейские страны поддерживают такое решение. Соответствующий проект доклада будет рассмотрен в понедельник, 24 июня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715799" frameborder="0"></iframe> Путин прокомментировал расследование по MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU