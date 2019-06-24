Нидерландский фонд MH17 призвал не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного с целью оказанию помощи родственникам жертв крушения малайзийского Боинга над Донбассом, высказалось против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
В организации считают, что Москва сначала должна выполнить ряд требований, в числе которых предоставление гарантий дальнейшего сотрудничества властей со следствием по авиакатастрофе. Также фонд требует начать расследование в отношении лиц, которые были названы Совместной следственной группой причастными к крушению лайнера, передает издание Telegraaf.
Напомним, что рейс Амстердам-Куала-Лумпур разбился 7 июля 2014 года в результате попадания ракеты в борт. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Международная следственная группа еще до проведения расследования бездоказательно обвинила в случившемся Россию, а в июне 2019-го были названы имена подозреваемых в совершении преступления - трех граждан РФ и одного украинца. Все они объявлены в международный розыск.
Что касается возвращения нашей делегации ПАСЕ, то, как писал ранее сайт kp.ru, многие европейские страны поддерживают такое решение. Соответствующий проект доклада будет рассмотрен в понедельник, 24 июня.
Путин прокомментировал расследование по MH17.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»