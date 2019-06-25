Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-25T12:16:39+03:00

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Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно стартовал с космодрома Канаверал во Флориде после того, как его отложили на три часа. Однако вскоре после запуска отделилась ее центральная ступень, а затем упала в Атлантический океан. При этом два боковых ускорителя успешно приземлились в посадочных зонах.

Компания вела прямую трансляцию запуска на своем канале в Youtube. На кадрах видно момент «промаха». О причинах случившегося пока не сообщается.

Напомним, что Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для американских вооруженных сил. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716508" frameborder="0"></iframe> Видео неудачной посадки ракеты Фэлкон Хэви.

ИСТОЧНИК KP.RU