2019-06-25T12:16:39+03:00
Наука

Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей

Центральная ступень вскоре после запуска отделилась упала в Атлантический океан [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей. Фото: SpaceXПопытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей. Фото: SpaceX
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Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками успешно стартовал с космодрома Канаверал во Флориде после того, как его отложили на три часа. Однако вскоре после запуска отделилась ее центральная ступень, а затем упала в Атлантический океан. При этом два боковых ускорителя успешно приземлились в посадочных зонах.

Компания вела прямую трансляцию запуска на своем канале в Youtube. На кадрах видно момент «промаха». О причинах случившегося пока не сообщается.

Напомним, что Falcon Heavy совершит миссию STP-2 для американских вооруженных сил. В полезной нагрузке самой мощной из имеющихся на сегодня ракет-носителей – 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, иностранным клиентам и университетам.

Ракете-носителю предстоит вывести зонды на три различных орбиты, вся миссия займет около шести часов

Видео неудачной посадки ракеты Фэлкон Хэви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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