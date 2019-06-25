Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Представители украинской стороны покинули зал заседаний ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
По его словам, Украина будет участвовать только в тех обсуждениях, которые касаются наложения санкций на РФ.
Причем, известно, что украинская делегация ещё вернется в зал заседаний. Парламентариям нужно будет проголосовать против избрания российского кандидата Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.
- Завтра мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью, - уточнил Гончаренко.
Напомним, после событий 2014 года Россия была лишена права голосовать и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Однако накануне организация вновь пригласила Россию поучаствовать в её заседании. "За" проголосовало большинство делегатов.
ИСТОЧНИК KP.RU