2019-06-25T12:50:31+03:00
Политика

Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

Парламентарии будут участвовать только в обсуждениях, касающихся санкций против РФ
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей ГончаренкоОб этом сообщил украинский парламентарий Алексей ГончаренкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Представители украинской стороны покинули зал заседаний ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

По его словам, Украина будет участвовать только в тех обсуждениях, которые касаются наложения санкций на РФ.

Причем, известно, что украинская делегация ещё вернется в зал заседаний. Парламентариям нужно будет проголосовать против избрания российского кандидата Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

- Завтра мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью, - уточнил Гончаренко.

Напомним, после событий 2014 года Россия была лишена права голосовать и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Однако накануне организация вновь пригласила Россию поучаствовать в её заседании. "За" проголосовало большинство делегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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