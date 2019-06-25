Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-25T12:50:31+03:00

Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Парламентарии будут участвовать только в обсуждениях, касающихся санкций против РФ

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Представители украинской стороны покинули зал заседаний ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы). Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

По его словам, Украина будет участвовать только в тех обсуждениях, которые касаются наложения санкций на РФ.

Причем, известно, что украинская делегация ещё вернется в зал заседаний. Парламентариям нужно будет проголосовать против избрания российского кандидата Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

- Завтра мы придем на заседание после обеда, чтобы проголосовать за наложение санкций на РФ. В обсуждении в зале всех остальных вопросов повестки мы участия не примем. Это символ нашего протеста против решения, которое было принято ночью, - уточнил Гончаренко.

Напомним, после событий 2014 года Россия была лишена права голосовать и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Однако накануне организация вновь пригласила Россию поучаствовать в её заседании. "За" проголосовало большинство делегатов.

ИСТОЧНИК KP.RU