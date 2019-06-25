Лавров заявил, что Америка пытается помешать нормализации отношений России и Грузии

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-25T13:37:19+03:00

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений РФ и Грузии.

- У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, - подчеркнул Лавров.

Ранее бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси. Она подчеркнула, что сожалеет, что Грузия не смогла наладить диалог с Россией в 2012 году. По ее словам, нынешнее руководство страны уже боится это сделать, дабы не потерять расположения западных союзников.

Также накануне стало известно о том, что в Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили, предложил чиновникам выход из положения: запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, которые будут доставлять российских туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU