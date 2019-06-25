Прощание с Аллой Покровской состоится 27 июня в МХТ им. Чехова
Прощание с Аллой Покровской состоится в четверг, 27 июня, в Московском художественном театре имени Чехова. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ.
"Прощание с Аллой Борисовной Покровской состоится в четверг, 27 июня", - говорится в записи на сайте театре.
Гражданская панихида начнется в 11:00 по адресу: Камергерский переулок, 3, а в 13:00 в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках пройдет отпевание. В тот же день актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.
Сайт kp.ru писал, что народная артистка РСФСР скончалась во вторник, 25 июня, в результате тяжелой болезни. На момент смерти ей был 81 год.
Алла Борисовна успела сыграть во множестве постановок, а также в нескольких фильмов. Так, например, она исполнила роль матери Владимира Высоцкого в фильме 2011 года "Высоцкий. Спасибо, что живой".
ИСТОЧНИК KP.RU