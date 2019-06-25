Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования. Так, во вторник, 25 июня, он составил 2,82 лари за один долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Грузии.
Согласно данным регулятора, валюта долгое время находилась в пределах 2,68-2,70 единицы за доллар, а несколько дней назад начала стремительно обесцениваться. В коммерческих банках и пунктах обмена валюты за один доллар сейчас дают около 2,86 лари.
Министр экономики Грузии Натия Турнава считает, что падение курса нацвалюты не связано с приостановкой авиасообщения между республикой и Россией.
"Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса", - цитирует РИА Новости главу ведомства.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой недели в Грузии начались массовые антироссийские протесты. С целью обеспечения безопасности граждан РФ было решено приостановить авиасообщения между странами, начиная с 8 июля. Турагентствам же было рекомендовано прекратить продажу туров в республику и вернуть уже находящихся там россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU