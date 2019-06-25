Курс грузинского лари опустился до исторического минимума

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-25T17:59:30+03:00

В Тбилиси падение стоимости валюты не связывают с приостановлением авиасообщения с Россией

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Курс грузинской национальной валюты опустился до минимального значения за всю историю ее существования. Так, во вторник, 25 июня, он составил 2,82 лари за один долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Грузии.

Согласно данным регулятора, валюта долгое время находилась в пределах 2,68-2,70 единицы за доллар, а несколько дней назад начала стремительно обесцениваться. В коммерческих банках и пунктах обмена валюты за один доллар сейчас дают около 2,86 лари.

Министр экономики Грузии Натия Турнава считает, что падение курса нацвалюты не связано с приостановкой авиасообщения между республикой и Россией.

"Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов туризма, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса", - цитирует РИА Новости главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой недели в Грузии начались массовые антироссийские протесты. С целью обеспечения безопасности граждан РФ было решено приостановить авиасообщения между странами, начиная с 8 июля. Турагентствам же было рекомендовано прекратить продажу туров в республику и вернуть уже находящихся там россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU