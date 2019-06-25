Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащие украинской армии оставили часть позиций у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Согласно его данным, ранее отступление было зафиксировано также в районе населенного пункта Новоалександровка. Вероятной причиной является некомплект личного состава Вооруженных сил Украины, отсутствие элементарного обеспечения и нормальных бытовых условий. По словам Филипоненко, сейчас командование ВСУ принимает экстренные меры по предотвращению таких ситуаций.
Так, в штаб Операции объединенных сил в Донбассе для дачи объяснений вызваны должностные лица состава бригады, оставившие свои позиции. Тем временем у жилых домов в подконтрольном ВСУ Новотошковском появились две стомиллиметровые противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что киевская сторона продолжает использовать запрещенное вооружение, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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