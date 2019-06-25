2019-06-25T21:44:30+03:00
Политика

Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе

В ЛНР считают, что причина в некомплекте состава ВСУ, отсутствии обеспечения и нормальных бытовых условий
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНРНазвана причина экстренного отступления украинских военных от ЛНРФото: REUTERS
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Военнослужащие украинской армии оставили часть позиций у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Согласно его данным, ранее отступление было зафиксировано также в районе населенного пункта Новоалександровка. Вероятной причиной является некомплект личного состава Вооруженных сил Украины, отсутствие элементарного обеспечения и нормальных бытовых условий. По словам Филипоненко, сейчас командование ВСУ принимает экстренные меры по предотвращению таких ситуаций.

Так, в штаб Операции объединенных сил в Донбассе для дачи объяснений вызваны должностные лица состава бригады, оставившие свои позиции. Тем временем у жилых домов в подконтрольном ВСУ Новотошковском появились две стомиллиметровые противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что киевская сторона продолжает использовать запрещенное вооружение, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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