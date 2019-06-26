Россия отвергла обвинения в неточности ударов по целям в Идлибе

СЕГОДНЯ 01:06 2019-06-26T01:06:19+03:00

Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин заявил, что Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе. Это произошло во время видеомоста с Дамаском в ходе заседания Совбеза ООН.

"Мы постоянно отмечаем однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции. Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.

Сайт kp.ru писал об уничтожении крупных скоплений боевиков в результате четырех бомбовых авиаударов, нанесенных самолетами ВКС России по террористам в Идлибе по координатам, указанным Турцией.

Напомним, Россия и Турция условились прекратить огонь в Идлибе 12 июня. Решение было достигнуто по инициативе российской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU