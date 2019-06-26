2019-06-26T08:32:23+03:00
Экономика

Курс биткоина превысил 12 тысяч долларов

В последний раз курс биткойна преодолевал эту отметку в январе прошлого года
Марина ВЕНЦОВА
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Курс биткоина превысил 12 тысяч долларовКурс биткоина превысил 12 тысяч долларовФото: REUTERS
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Средний обменный курс биткойна за минувшие сутки вырос почти на 10,95 процентов и по состоянию на 8:00 по московскому времени достиг 12446,36 долларов за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

В последний раз биткойн был дороже 12 тысяч в январе 2018 года. Согласно данным портала, капитализация рынка биткойна в среду превысила 221,3 миллиардов долларов.

Ранее сайт kp.ru писал, что 22 июня стоимость биткоина впервые с мая 2018 года преодолела психологическую отметку в 10 тысяч долларов.

Напомним, в декабре 2018 Минфин и Банк России представили совместный проект закона о регулировании ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов). В нем дается определение таким понятиям как криптовалюта, токен и майнинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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