2019-06-27T03:00:55+03:00
Политика

Украина отказалась пускать россиян наблюдателями на выборы в Раду

Киев сделал заявление для ПАСЕ
Григорий ЛЕОРДА
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Выборы в Раду обойдутся без российских наблюдателей, считают в Киеве.Выборы в Раду обойдутся без российских наблюдателей, считают в Киеве.Фото: REUTERS
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Парламентская ассамблея Совета Европы может направлять наблюдателей на выборы в Верховную Раду. Но в составе делегации не должно быть россиян. Такой позиции сейчас придерживается официальный Киев.

"Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами. Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем", - заявила в эфире "Пятого канала" вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, за возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы на июньской сессии единогласно высказались 12 стран. Сайт kp.ru писал, что представители Киева в знак протеста даже покинули зал заседаний. Также против возвращения России в ПАСЕ выступили больше половину членов британской, польской и шведской делегаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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