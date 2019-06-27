Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-27T11:59:41+03:00

Чаще всего за парковку не платят владельцы премиальных авто Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Собственники Mercedes и BMW с начала января попадались более трех тысяч раз

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Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин. Специалисты «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП) проанализировали ситуацию и поделились своей статистикой. Оказывается, с начала 2019 года было выявлено 1728 автомобилей Mercedes-Benz и 1656 моделей BMW с номерами, закрытыми посторонними предметами.

Это делается для того, чтобы не платить за место и избежать штрафа. Но зачастую подобные хитрости не работают.

- Пешие инспекторы снимают все приспособления и проверяют оплачена парковка или нет. В случае если оплаты нет, то выписывается штраф, - рассказали «Известиям» в АМПП.

Накануне на юге Москвы произошел конфликт между двумя водителями из-за места на парковке, в результате один человек получил ножевое ранение. Пострадавшего забрали врачи скорой помощи.

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Похоже, московские водители придумали, как экономить на парковке. Пользователи соцсетей активно обсуждают странный лайфхак, а инспекторы ломают голову, как наказать нарушителей закона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU