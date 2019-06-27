Доктор Мясников рассказал от чего снова трясло Меркель

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-27T13:18:12+03:00

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Совсем недавно Ангелу Меркель начало трясти на встрече в Владимиром Зеленским. Сегодня ситуация повторилась - во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайнера канцлеру снова стало плохо.

Главный врач московской ГКБ им.Жадкевича Александр Мясников предположил от чего такое могло произойти. По словам медика, в половине случаев врачи не находят причины дрожи всего и квалифицируют ее как эссенциальный тремор.

- Это может быть слишком большой набор заболеваний. Например, при болезни Паркинсона, комментирует ФАН Мясников .

Врачи отмечают, что дрожь обычно усиливается при удержании статической позы и во время волнений. Аналогичные ситуации могут указывать на заболевания щитовидной железы. К тому же, отдельный тремор рук или рук и головы свидетельствует о нарушениях нервной системы. А если дрожит все тело, то можно говорить о поражении эндокринной системы, заболеваниях щитовидной железы.

Позже в кабинет министров Германии позднее заявил, что канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию на саммит G20. После случая с Зеленским сама Меркель объяснила ситуацию сильным обезвоживанием организма.

Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером.

ИСТОЧНИК KP.RU