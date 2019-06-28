Путин прибыл в японскую Осаку на саммит G20

СЕГОДНЯ 04:00 2019-06-28T04:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на пятницу, 28 июня, президент России Владимир Путин прибыл в японский город Осака на саммит «Большой двадцатки». Как5 и ожидалось, самолет российского лидера приземлился в международном аэропорту «Кансай» около 3:00 по московскому времени.

Главу нашего государства в аэропорту встретили российский посол в стране Восходящего Солнца, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии и мэр Осаки, передает РИА Новости.

Сразу после прилета Владимир Путин отправился в международный выставочный центр «Интэкс Осака», где будут проходить все мероприятия саммита. Как писал сайт kp.ru, рабочий день президента России начнется со встречи с лидерами БРИКС (Китай, Индия, Бразилия и ЮАР), после этого он отдельно пообщается с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

Кроме того, в этот день у главы российского государства запланированы встречи и с другими зарубежными лидерами, в частности – с американским коллегой Дональдом Трампом и британским премьером Терезой Мэй. Владимир Путин проведет в Осаке два дня и примет участие в четырех рабочих заседаниях саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU