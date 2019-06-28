Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» задержан в Москве

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-28T10:21:38+03:00

В компании уточнили, что Анатолия Кайро задержали после допроса

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Сотрудники правоохранительных органов задержали директора департамента анализа и развития бизнеса автодилера "Рольф" Анатолия Кайро. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.

"Кайро допросили, после чего задержали", - цитирует ТАСС представителя компании. Как отметили в агентстве, топ-менеджер накануне был доставлен в Следственный комитет (СК).

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 27 июня СК возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, а также ряда руководителей компании. По версии оперативников, они вывели за рубеж четыре миллиарда рублей. Предварительно установлено, что соучастники преступной группы через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке.

ИСТОЧНИК KP.RU