2019-06-28T10:57:47+03:00
Общество

В самолетах настроят интернет-связь с землей для передачи сведений о полете

Постоянная линия поможет быстро сообщать обо всех внештатных ситуациях на борту
Елена АКИМОВА
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В самолетах может появиться прямая интернет-связь с землей, но стоит это очень дорогоВ самолетах может появиться прямая интернет-связь с землей, но стоит это очень дорогоФото: REUTERS
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В самолетах может появиться качественный интернет, который позволит передавать на землю большой объем сведений о полете. В режиме реального времени можно будет отслеживать все изменения и предупреждать пилотов о грозящих опасностях. Наличие данной линии связи решит еще одну проблему – поиск черного ящика, если катастрофа уже произошла.

На некоторых бортах уже работает подобная практика, но внедрение интернет-связи на всех самолетах произойдет не раньше, чем через десять лет.

В настоящее время подобное решение уже реализовано на ряде «умных самолетов», но его полноценного внедрения можно ожидать примерно через десять лет

Подключение к интернету на борту самолета можно организовать как с помощью спутникового канала, так и используя технологию ATG (Air-to-Ground), для чего на земле развертывается сеть базовых станций, передатчики которых направлены в небо. Инфраструктура для последнего варианта пока имеется только в Северной Америке и Западной Европе.

Приблизительная стоимость оснащения одного самолета составит от 1 до 5 млн долларов. Для сравнения, средняя стоимость нового самолета Airbus A320 в 2018 году составляла 101 млн долларов, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что накануне в Бурятии произошло ЧП с самолетом Ан-2. Из-за неисправного двигателя борт выкатился за пределы ВПП и врезался в хозпостройки на территории летного поля. Самолет загорелся, два члена экипажа погибли. Аналогичная ситуация случилась в 2006 году в Иркутске. Тогда Airbus А310-324 авиакомпании «Сибирь», совершавший рейс «Москва-Иркутск» не сумел остановиться на взлетно-посадочной полосе, выкатился за ее пределы и врезался в стоящие там гаражи. На борту находились 203 человека, 125 погибли.

По мнению эксперта, вторая причина крушения в том, что самолеты АН-24 давно должны были быть списаны. Но заменить их нечем. Источники в авиации уверяют, что разбившееся судно планировали списать через месяц.

Крушение Ан-24 в Бурятии.Все пассажиры самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку аэропорту Нижнеангарска, живы! Увы, погибли два члена экипажа - пилот и бортмеханик...

ИСТОЧНИК KP.RU

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