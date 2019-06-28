2019-06-28T11:30:50+03:00
Политика

Началась встреча Владимира Путина с Терезой Мэй

Президент России встречался с британским премьером один раз в 2016 году
Марина ВЕНЦОВА
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Началась встреча Владимира Путина с Терезой МэйНачалась встреча Владимира Путина с Терезой МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Терезы Мэй началась на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом в пятницу сообщил корреспондент «КП» Дмитрий Смирнов с места события.

До настоящего времени Путин и Мэй встречались всего лишь раз в 2016 году, когда премьер Великобритании заняла свой пост.

Ранее сайт kp.ru писал, что представитель британского премьер-министра подтвердил, что Мэй встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке во время саммита G20. По словам пресс-секретаря правительства Соединенного Королевства, она поговорит с российским лидером о готовности к иным отношениям между странами.

Напомним, российский лидер в пятницу уже провел встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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