Началась встреча Владимира Путина с Терезой Мэй
Встреча президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Терезы Мэй началась на полях саммита «Большой двадцатки». Об этом в пятницу сообщил корреспондент «КП» Дмитрий Смирнов с места события.
До настоящего времени Путин и Мэй встречались всего лишь раз в 2016 году, когда премьер Великобритании заняла свой пост.
Ранее сайт kp.ru писал, что представитель британского премьер-министра подтвердил, что Мэй встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке во время саммита G20. По словам пресс-секретаря правительства Соединенного Королевства, она поговорит с российским лидером о готовности к иным отношениям между странами.
Напомним, российский лидер в пятницу уже провел встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине
ИСТОЧНИК KP.RU