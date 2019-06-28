2019-06-28T15:18:48+03:00
Политика

Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны условились продолжить обсуждение в более конкретном ключе по линии соответствующих ведомств
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретаря президента России Дмитрия ПесковаПресс-секретаря президента России Дмитрия ПесковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе переговоров на полях саммита G20 обсудили Сирию и разоружение. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"[Лидеры] говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай», - рассказал он.

Кроме того, Песков отметил, что российский и американский лидеры «достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности». По его словам, президенты условились, что по линии соответствующих ведомств продолжат обсуждение уже в более конкретном ключе.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, встреча Путина и Трампа в Осаке продолжалась почти полтора часа. Стороны договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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