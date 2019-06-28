Погода в Москве побила стразу три рекорда
Москву вот уже второй день купают дожди. Температура воздуха постепенно падает, больше напоминая осень, чем теплое лето. Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что уже в субботу погода в столице достигнет «холодного дна». Это своеобразный рекорд, показатели в +10…+15 градусов были зафиксированы 70 лет назад.
- Тогда дневная температура воздуха в июне понижалась до +10…+15 градусов тепла. Аналогичные показатели будут в субботу в Москве и области 29 июня. Второй рекорд – это количество выпавших осадков. Из-за дождей выпало примерно 56 мм осадков – это почти по полбочки воды на каждый квадратный метр. Третье- «баррическое дно». Давление в эти дни опустится до 727 мм рт ст, - комментирует ИА «НСН» глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.
Сейчас погода определяется североатлантическим циклоном, который стремительно движется с запада на юг, вдоль меридиана. Из-за непогоды в МЧС даже разослали экстренное предупреждение. На Подмосковье опустятся сильные дожди, а ветер усилится до 12-17 м/с.
В воскресенье начнется перелом в погоде, солнца будет больше, осадков – меньше. В понедельник приблизимся к температурной норме – до 25 С. О жаре синоптики пока речи не ведут.
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ИСТОЧНИК KP.RU