2019-06-28T15:43:43+03:00
Общество

Погода в Москве побила стразу три рекорда

Москвичей предупредили, что в субботу температура воздуха достигнет «холодного дна»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Погода в Москве установила сразу три рекордаПогода в Москве установила сразу три рекордаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Москву вот уже второй день купают дожди. Температура воздуха постепенно падает, больше напоминая осень, чем теплое лето. Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что уже в субботу погода в столице достигнет «холодного дна». Это своеобразный рекорд, показатели в +10…+15 градусов были зафиксированы 70 лет назад.

- Тогда дневная температура воздуха в июне понижалась до +10…+15 градусов тепла. Аналогичные показатели будут в субботу в Москве и области 29 июня. Второй рекорд – это количество выпавших осадков. Из-за дождей выпало примерно 56 мм осадков – это почти по полбочки воды на каждый квадратный метр. Третье- «баррическое дно». Давление в эти дни опустится до 727 мм рт ст, - комментирует ИА «НСН» глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас погода определяется североатлантическим циклоном, который стремительно движется с запада на юг, вдоль меридиана. Из-за непогоды в МЧС даже разослали экстренное предупреждение. На Подмосковье опустятся сильные дожди, а ветер усилится до 12-17 м/с.

В воскресенье начнется перелом в погоде, солнца будет больше, осадков – меньше. В понедельник приблизимся к температурной норме – до 25 С. О жаре синоптики пока речи не ведут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы плывем в Шереметьево»: из-за дождей подъезд к терминалу «В» превратился в реку

Некоторые пользователи соцсетей и вовсе называют дорогу к аэропорту морем [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ВДНХ отметят 130-летие скульптора Веры Мухиной
В Москве произошло еще одно нападение ядовитого паука на людей
Отец и его юный сын-комментатор полюбились 60 миллионам пользователей
Минсельхоз исключает возможность дефицита риса в России
Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки
Миллер дал прогноз ситуации с транзитом газа через Украину в 2020 году
Милан не сыграет в Лиге Европы 2019-2020
Медведчук: освобождение Вышинского постоянно обсуждается на переговорах
Путин и Трамп договорились найти дипломатическое решение ситуации с Ираном
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Кремль: Путин и Трамп поговорили о Сирии, Китае и разоружении
Трамп во время рукопожатия протянул премьерам Японии и Индии кулак
РФС опроверг информацию о госпитализации Никиты Симоняна