Погода в Москве побила стразу три рекорда

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-28T15:43:43+03:00

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Москву вот уже второй день купают дожди. Температура воздуха постепенно падает, больше напоминая осень, чем теплое лето. Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что уже в субботу погода в столице достигнет «холодного дна». Это своеобразный рекорд, показатели в +10…+15 градусов были зафиксированы 70 лет назад.

- Тогда дневная температура воздуха в июне понижалась до +10…+15 градусов тепла. Аналогичные показатели будут в субботу в Москве и области 29 июня. Второй рекорд – это количество выпавших осадков. Из-за дождей выпало примерно 56 мм осадков – это почти по полбочки воды на каждый квадратный метр. Третье- «баррическое дно». Давление в эти дни опустится до 727 мм рт ст, - комментирует ИА «НСН» глaвный специaлист центрa «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас погода определяется североатлантическим циклоном, который стремительно движется с запада на юг, вдоль меридиана. Из-за непогоды в МЧС даже разослали экстренное предупреждение. На Подмосковье опустятся сильные дожди, а ветер усилится до 12-17 м/с.

В воскресенье начнется перелом в погоде, солнца будет больше, осадков – меньше. В понедельник приблизимся к температурной норме – до 25 С. О жаре синоптики пока речи не ведут.

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ИСТОЧНИК KP.RU