Медведчук: освобождение Вышинского постоянно обсуждается на переговорах
Вопрос освобождения из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского постоянно поднимается на переговорах между представителями Москвы и Киева. Об этом сообщил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
В пятницу, 28 июня, он прилетел в Минск, чтобы забрать четырех украинцев, в одностороннем порядке освобожденных властями Донецкой и Луганской народных республик.
"Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах", - цитирует ТАСС Медведчука.
Сайт kp.ru писал, что главред "РИА Новости Украина" был задержан в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, а вскоре помещен под стражу. В начале мае Подольский суд Киева продлил срок ареста журналиста до 22 июля 2019 года.
Акция в защиту Кирилла Вышинского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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