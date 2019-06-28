2019-06-28T15:50:12+03:00
Политика

Медведчук: освобождение Вышинского постоянно обсуждается на переговорах

Украинский депутат заверил, что Киев и Москва ищут варианты разрешения ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Вышинский в зале суда. Фото: Андрей ДоманскийКирилл Вышинский в зале суда. Фото: Андрей Доманский
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Вопрос освобождения из-под стражи главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского постоянно поднимается на переговорах между представителями Москвы и Киева. Об этом сообщил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

В пятницу, 28 июня, он прилетел в Минск, чтобы забрать четырех украинцев, в одностороннем порядке освобожденных властями Донецкой и Луганской народных республик.

"Освобождение Кирилла Вышинского является постоянным предметом обсуждения на переговорах", - цитирует ТАСС Медведчука.

Сайт kp.ru писал, что главред "РИА Новости Украина" был задержан в мае 2018 года по обвинению в государственной измене, а вскоре помещен под стражу. В начале мае Подольский суд Киева продлил срок ареста журналиста до 22 июля 2019 года.

Акция в защиту Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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